«Челси» и «Манчестер Юнайтед» готовы заплатить 200 миллионов за Гарета Бэйла

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может вернуться в Англию. Бывший форвард «Тоттенхэма» попал в сферу интересов «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

За 27-летнего футболиста оба клуба готовы заплатить € 200 млн. Если переход состоится, то в неделю Гарет Бэйл будет получать более € 400 тыс.

Контракт валлийского нападающего с «Реалом» действует до лета 2022 года. В текущем сезоне Бэйл провёл за «Реал» 16 официальных матчей, в которых забил 7 голов и отдал 4 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca