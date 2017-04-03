«Челси» и «Манчестер Юнайтед» готовы отдать за Неймара 170 миллионов евро

Форвард «Барселоны» заинтересовал два ТОП клуба из АПЛ. Клубы готовы отдать за бразильца около 170 миллионов евро.

Неймар сообщил своим друзьям об интересе обоих клубов, которые готовы выплатить за игрока сумму отступных в размере 170 миллионов фунтов. Transfermarkt оценивает Неймара в 100 миллионов евро.

В Англии зарплата Неймара может составить 21,2 миллиона фунтов в год.

В текущем сезоне бразилец забил девять мячей и 14 раз ассистировал своим партнерам.

Фото: Global Look Press

Источник: The times