«Челси» и «Манчестер Юнайтед» готовы отдать за Неймара 170 миллионов евро

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Неймар

Форвард «Барселоны» заинтересовал два ТОП клуба из АПЛ. Клубы готовы отдать за бразильца около 170 миллионов евро.

Неймар сообщил своим друзьям об интересе обоих клубов, которые готовы выплатить за игрока сумму отступных в размере 170 миллионов фунтов. Transfermarkt оценивает Неймара в 100 миллионов евро.

В Англии зарплата Неймара может составить 21,2 миллиона фунтов в год.

В текущем сезоне бразилец забил девять мячей и 14 раз ассистировал своим партнерам.

Фото: Global Look Press
Источник: The times

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

ЦСКА откроет свой стадион матчем с «Челси»

Жерар Пике: «Возьмем 9 очков в оставшихся трех турах – станем чемпионами»

Лэмпард

Фрэнк Лэмпард: «Разве Погба играет на ту сумму, которую за него выложили? »

Добавить комментарий

Войти с помощью: 