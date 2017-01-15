«Челси» готов заплатить 85 миллионов евро за Томаса Мюллера

В результате ссоры между Антонио Конте и Диего Костой, «Челси» вышел на трансферный рынок в поисках нападающего, который заменит испанца. Главным претендентом на усиление считается форвард «Баварии» Томас Мюллер.

Ранее стало известно о ссоре Диего Косты и главного тренера «Челси» Антонио Конте. Одним из последствий ссоры стало непопадание футболиста в заявку на игру 21-го тура чемпионата Англии против «Лестера», где «синие» одержали победу со счетом 3:0, нанеся всего 3 удара в створ ворот за игру.

Разногласие тренера и футболиста произошло в связи с тем, что лучший бомбардир премьер-лиги предполагает рецидив травмы подколенного сухожилия, с чем не согласны члены медицинского штаба «Челси». Футболист настаивал на отдыхе, тогда как тренер требовал от него полной самоотдачи на занятиях.

Главной целью лондонцев называется форвард «Баварии» Томас Мюллер, за которого лондонский клуб готов заплатить порядка 85 миллионов евро.

27-летний Мюллер недавно заявлял, что перестал чувствовать себя счастливым в «Баварии» и проявлял интерес к переходу в АПЛ.

Немец является воспитанником мюнхенского клуба и провел в его составе 375 матчей, в которых забил 156 голов и отдал 124 передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Express