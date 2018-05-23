«Челси» готов сделать «Наполи» скидку на трансфер Давида Луиза в обмен на Маурицио Сарри

Автор: Евгений Морозов 0

Маурицио Сарри

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри может перебраться в «Челси» без выкупа контракта за 8 миллионов евро. Англичане готовы помочь.

Неаполитанский клуб хочет подписать защитника «Челси» Давида Луиза. 31-летний бразилец не хочет продлевать контракт, срок которого истекает через год, и готов покинуть команду.

В связи с этим «Челси» может отпустить Луиза в «Наполи» за сумму меньше, чем 17 миллионов евро, а Сарри проследует в Лондон бесплатно.

Сарри также ведет переговоры с «Зенитом», но ожидается, что он отклонит предложение с зарплатой в 6 миллионов евро в год.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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