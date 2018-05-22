«Челси» готов предложить за Роберта Левандовски £ 100 млн

«Челси» летом попытается приобрести нападающего «Баварии» Роберта Левандовски. Клуб готов выделить на этот трансфер немалую сумму.

Как сообщают английские СМИ, для лондонцев форвард немецкого клуба является приоритетной целью. «Челси» готовит предложение для «Баварии» в размере £ 100 млн (около € 114 млн).

В стане английской команды уверены, что такая сумма заставит «Баварию» отпустить своего бомбардира.

Контракт поляка с «Баварией» рассчитан до 2021 года.

В нынешнем сезоне форвард сборной Польши провел в Бундеслиге 30 матчей и забил 29 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph