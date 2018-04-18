«Челси» готов предложить за полузащитника «Ниццы» Жан-Мишеля Сери £ 35 млн

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Полузащитник «Ниццы» Жан-Мишель Сери является одной из главных трансферных целей «Челси» на предстоящее летнее трансферное окно. Лондонский клуб готов предложить за игрока £ 35 млн.

К футболисту сборной Кот-д’Ивуара также проявляют интерес «Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Сити». Отмечается, что лондонцы хотят опередить конкурентов и уже в ближайшее время клуб должен направить предложение о покупке полузащитника.

Хавбек будет думать на предложением, пока не узнает, кто будет тренировать «Челси» в следующем сезоне. Ранее стало известно, что Антонио Конте может покинуть клуб уже этим летом.

В текущем сезоне Сери сыграл в 26 матчах, в которых забил один гол и отдал шесть голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

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