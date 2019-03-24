ЧЕ-2020. Квалификация. 24 марта. Результаты дня

Состоялся очередной игровой день отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Было сыграно 10 матчей.
Группа С
Северная Ирландия — Белоруссия — 2:1 (1:1)
(Эванс, 30, Мадженнис, 87; Стасевич, 33)
Нидерланды — Германия — 2:3 (0:2)
(Де Лигт, 48, Депай, 63; Зане, 15, Гнабри, 34, Шульц, 90)
Группа E
Уэльс — Словакия — 1:0 (1:0)
(Джеймс, 5)
Венгрия — Хорватия — 2:1 (0:1)
(Салаи, 34, Паткои, 76; Ребич, 13)
Группа G
Израиль — Австрия — 4:2 (2:1)
(Захави, 34, 44, 55, Даббур, 66; Арнаутович, 8, 75)
Словения — Северная Македония — 1:1 (1:0)
(Зайц, 34; Барди, 47)
Польша — Латвия — 2:0 (0:0)
(Левандовски, 76; Глик, 84)
Группа I
Казахстан — Россия — 0:4 (0:2)
(Черышев, 19, 45, Дзюба, 52, Бейсебеков, 62 (в свои ворота))
Сан-Марино — Шотландия — 0:2 (0:1)
(Маклин, 4, Рассел, 74)
Кипр — Бельгия — 0:2 (0:2)
(Э. Азар, 10, Батшуайи, 18)
Фото: пресс-служба УЕФА
Источник: еженедельник «Футбол»