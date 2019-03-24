ЧЕ-2020. Квалификация. 24 марта. Результаты дня

Автор: Владислав Маслов 0

Состоялся очередной игровой день отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Было сыграно 10 матчей.

Группа С

Северная Ирландия — Белоруссия — 2:1 (1:1)
(Эванс, 30, Мадженнис, 87; Стасевич, 33)

Нидерланды — Германия — 2:3 (0:2)
(Де Лигт, 48, Депай, 63; Зане, 15, Гнабри, 34, Шульц, 90)

Группа E

Уэльс — Словакия — 1:0 (1:0)
(Джеймс, 5)

Венгрия — Хорватия — 2:1 (0:1)
(Салаи, 34, Паткои, 76; Ребич, 13)

Группа G

Израиль — Австрия — 4:2 (2:1)
(Захави, 34, 44, 55, Даббур, 66; Арнаутович, 8, 75)

Словения — Северная Македония — 1:1 (1:0)
(Зайц, 34; Барди, 47)

Польша — Латвия — 2:0 (0:0)
(Левандовски, 76; Глик, 84)

Группа I

Казахстан — Россия — 0:4 (0:2)
(Черышев, 19, 45, Дзюба, 52, Бейсебеков, 62 (в свои ворота))

Сан-Марино — Шотландия — 0:2 (0:1)
(Маклин, 4, Рассел, 74)

Кипр — Бельгия — 0:2 (0:2)
(Э. Азар, 10, Батшуайи, 18)

Фото: пресс-служба УЕФА
Источник: еженедельник «Футбол»

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