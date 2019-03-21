ЧЕ-2020. Квалификация. 21 марта. Результаты дня

Автор: Владислав Маслов 0

Состоялся игровой день отборочного турнира Чемпионата Европы 2020. Было сыграно 10 матчей.

Группа С

Северная Ирландия — Эстония — 2:0 (0:0)
(Макгинн, 57, Дэвис, 75 (с пенальти))

Нидерланды — Беларусь — 4:0 (2:0)
(Депай, 1, 54 (с пенальти) Вейналдум, 21, ван Дейк, 86)

Группа E

Словакия — Венгрия — 2:0 (1:0)
(Дуда, 43, Русняк, 85)

Хорватия — Азербайджан — 2:1 (1:1)
(Баришич, 44, Крамарич, 79; Шейдаев, 19)

Группа G

Израиль — Словения — 1:1 (0:0)
(Захави, 55; Шпорар, 48)

Македония — Латвия — 3:1 (2:0)
(Алиоски, 11, Эльмас, 29, 90; Исаев, 87)

Австрия — Польша — 0:1 (0:0)
(Пентек, 68)

Группа I

Казахстан — Шотландия — 3:0 (2:0)
(Перцух, 6, Вороговский, 10, Зайнутдинов, 51))

Кипр — Сан-Марино — 5:0 (4:0)
(Сотириу, 19 (с пенальти), 23 (с пенальти), Кусулос, 26, Эфрем, 31, Лайфис, 56)

Бельгия — Россия — 3:1 (2:1)
(Тилеманс, 14, Э. Азар, 45 (с пенальти), 88; Черышев, 16)

Фото: пресс-служба УЕФА
Источник: еженедельник «Футбол»

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