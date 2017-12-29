Цена за Дибалу, новый контракт Андрея Ещенко. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Пауло Дибала

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 28 декабря.

1. «Локомотив» интересуется Хатемом Бен Арфа.

В текущем сезоне француз ни разу не вышел на поле.

2. Винченцо Монтелла станет главным тренером «Севильи».

Испанская команда ждет, когда Монтелла расторгнет контракт с «Миланом».

3. «Ювентус» назвал цену за Пауло Дибалу.

Действующие чемпионы Италии готовы расстаться с нападающим, если получат предложение в 150 млн евро.

4. Московский «Спартак» подтвердил продление контракта с Андреем Ещенко.

Новое соглашение будет действовать до 2019 года.

5. РФС не заплатит футболистам сборной России премиальные за успешную игру на ЧМ-2018.

Выплатами займется ФИФА.

6. Новогодний коктейль. Денис Вдовин – о том, чем запомнился 2017 год.

7. Сборная лучших текстов еженедельника «Футбол» за 2017 год.

Фото: Global Look Press

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