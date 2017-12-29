Цена за Дибалу, новый контракт Андрея Ещенко. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 28 декабря.
1. «Локомотив» интересуется Хатемом Бен Арфа.
В текущем сезоне француз ни разу не вышел на поле.
2. Винченцо Монтелла станет главным тренером «Севильи».
Испанская команда ждет, когда Монтелла расторгнет контракт с «Миланом».
3. «Ювентус» назвал цену за Пауло Дибалу.
Действующие чемпионы Италии готовы расстаться с нападающим, если получат предложение в 150 млн евро.
4. Московский «Спартак» подтвердил продление контракта с Андреем Ещенко.
Новое соглашение будет действовать до 2019 года.
5. РФС не заплатит футболистам сборной России премиальные за успешную игру на ЧМ-2018.
Выплатами займется ФИФА.
6. Новогодний коктейль. Денис Вдовин – о том, чем запомнился 2017 год.
7. Сборная лучших текстов еженедельника «Футбол» за 2017 год.
Фото: Global Look Press