«Челси» назвал «Реалу» цену на Эдена Азара

Автор: Дарья Григорьева 0

Нападающий «Челси» Эден Азар входит в сферу интересов «Реала». «Синие» назвали сумму, за которую они готовы продать форварда.

Лондонский клуб планирует продать игрока не менее чем за 112 млн. евро. О продлении контракта «аристократы» и бельгиец пока не договаривались. А нынешнее соглашение футболиста рассчитано до лета 2020 года.

Напомним, что Азар перешел в «Челси» в 2012 году. В текущем сезоне АПЛ он провел 21 игру, забил 10 мячей и отметился 10 голевыми передачами.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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