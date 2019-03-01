«Челси» намерен удержать Эдена Азара в команде

Автор: Дарья Григорьева 0

Эден Азар

«Челси» не намерен отпускать полузащитника Эдена Азара. Клуб планирует продлить с ним соглашение.  

«Синие» возобновили переговоры о новом контракте с бельгийцем. Ведь ранее футболист отказался от продления соглашения с лондонцами. Предполагается, что «Челси» старается уговорить хавбека остаться, так как у клуба есть запрет ФИФА на оформление переходов игроков в ближайшие два трансферных окна.

Напомним, что Азаром интересуется «Реал», но «сливочные» пока не сделали как такового предложения. В этом сезоне полузащитник провел за лондонский клуб 26 матчей, забил 12 мячей и сделал 10 голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник:   Le10 Sport

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Реал» надеется заплатить за Эдена Азара меньше 100 миллионов

Эден Азар

Эден Азар отклонил два предложения «Челси» о продлении контракта

Эден Азар

«Реал» хочет обменять своего игрока на Эдена Азара

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 