«Челси» намерен удержать Эдена Азара в команде

«Челси» не намерен отпускать полузащитника Эдена Азара. Клуб планирует продлить с ним соглашение.

«Синие» возобновили переговоры о новом контракте с бельгийцем. Ведь ранее футболист отказался от продления соглашения с лондонцами. Предполагается, что «Челси» старается уговорить хавбека остаться, так как у клуба есть запрет ФИФА на оформление переходов игроков в ближайшие два трансферных окна.

Напомним, что Азаром интересуется «Реал», но «сливочные» пока не сделали как такового предложения. В этом сезоне полузащитник провел за лондонский клуб 26 матчей, забил 12 мячей и сделал 10 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Le10 Sport