Бывший тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо победил рак

В ноябре прошлого года появилась информация, что у Бериццо обнаружен рак простаты. Спустя неделю после обнародования диагноза он перенес операцию.

22 декабря руководство «Севильи» приняло решение уволить 48-летнего тренера из-за неудовлетворительных результатов команды.

После этого Бериццо остался жить в Севилье. Теперь стали известны результаты анализов: они показали, что Эдуардо полностью вылечился от болезни. Дальнейшее лечение в виде химио- или радиотерапии ему больше не потребуется.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

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