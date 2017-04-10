Бывший тренер «Анжи»: «Директор клуба сказал, что эти игры были проданы»

Бывший тренер «Анжи» Александр Пискарев рассказал о двух проданных матчах во время работы в махачкалинской команде. Во время розыгрыша ЧР-2003 Пискарев входил в тренерский штаб Гаджи Гаджиева.

«Я не учел, что этот регион – дело тонкое. Там могут подставить – и все. Ни за что ни про что – как я попал. Гаджиев вдруг заболел, а предстоял выезд на две игры. Мне сказали: «Ты помощник и должен везти команду старшим тренером. Только ты». Мы проиграли два матча, и меня убрали из команды. А потом директор клуба везет меня в аэропорт и говорит: «Михалыч, тебя развели как последнего… Эти две игры проданы», — заявил Пискарев.

Сопоставление фактов того времени показывает следующее. Гаджиев был госпитализирован на следующий день после домашнего матча 17-го тура первого дивизиона с читинским «Локомотивом» (3:1, 12 июня). Впоследствии в 18-м туре (15 июня) «Анжи» на своем поле сыграл вничью со «СКА-Энергией» (1:1). В двух последующих турах «Анжи» в гостях проиграл липецкому «Металлургу» (1:2, 22 июня) и «Факелу» (1:3, 25 июня). После этих двух матчей Пискарев покинул «Анжи» – как сообщалось, по состоянию здоровья.

Напомним, что по итогам ЧР-2003 махачкалинский «Анжи» занял шестое место в турнирной таблице РФПЛ.

Фото: Global Look Press

Источник: Sports.ru