Бывший президент Федерации футбола Испании Вильяр обвиняется в незаконных выплатах от ФИФА и УЕФА

Автор: Евгений Морозов 0

Отстраненный президент Федерации футбола Испании Анхель Мария Вильяр в период с мая 2014 по июнь 2017 перевел со счета из швейцарского банка в испанский 2,5 миллиона евро. Сообщается, что эти деньги, которые он заработал за работу в ФИФА и УЕФА, могли быть получены Вильяром незаконно, так как сумма гораздо больше того, что он зарабатывает.

в 2016 году зарплата Вильяра в ФИФА составила 281 9191 евро, однако по факту он получил в четыре раза больше. Источник в полиции отметил, что это говорит о том, что чиновник получал и дополнительные неучтенные выплаты.

Напомним, что в июле этого года Вильяр был арестован по делу о коррупции и в настоящее время ждет суда.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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