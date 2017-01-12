Бывший пресс-атташе «Шахтера»: «Луис Адриано в потасовке отбил полголовы одноклубнику»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Адриано

Бывший пресс-атташе «Шахтера» Руслан Мармазов прокомментировал ожидаемый переход в «Спартак» форварда «Милана» Луиса Адриано. Также он рассказал историю о бразильском нападающем, произошедшую в донецком клубе.

«В «Милане» у Адриано не получилось, но в итальянском клубе не было Луческу. Вот теперь мне будет интересно будет посмотреть на бразильца в «Спартаке» с Каррерой. Он очень фактурный и интересный футболист. Потенциал у форварда огромный. Адриано – быстрый, взрывной и никому не даст спуску.

Помню, как в «Шахтере» во время сборов в Швейцарии Адриано схлестнулся с нападающим Гладким. Саша, что-то сказал ему, секунды не прошло и Адриано ему отбил практически полголовы. Луческу всех наказал. Но когда речь идет о мужском коллективе, то такие вещи бывают. А Гладкий потом достаточно долго восстанавливал свои кондиции», — заявил Мармазов.

Фото: Global Look Press

Источник: СпортFM

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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