Бывший одноклубник тренера «Бернли» Дайча: «На тренировках он постоянно ел дождевых червей»

Автор: Евгений Морозов 0

Шон Дайч

Сорен Андерсен, вместе с нынешним тренером «Бернли» Шоном Дайчем выступавший в «Бристоль Сити», рассказал, почему у британца низкий голос. 

«У него всегда был такой голос. Возможно, это потому, что он ел дождевых червей. На каждой тренировке он их ел. Это было ужасно. Я никогда не видел ничего подобного.

Это выглядело так: «Опа! Да это же дождевой червь». И потом он его ел. Это было отвратительно и очень странно. Игроком он был замечательным, но это…

Червяки всегда валялись вокруг, все вечно на них жаловались. Думаю, это была провокация с его стороны. Чтобы нас отвлечь, он съедал одного-двух червей», – сказал Андерсен.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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