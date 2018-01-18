Бывший одноклубник тренера «Бернли» Дайча: «На тренировках он постоянно ел дождевых червей»

Сорен Андерсен, вместе с нынешним тренером «Бернли» Шоном Дайчем выступавший в «Бристоль Сити», рассказал, почему у британца низкий голос.

«У него всегда был такой голос. Возможно, это потому, что он ел дождевых червей. На каждой тренировке он их ел. Это было ужасно. Я никогда не видел ничего подобного.

Это выглядело так: «Опа! Да это же дождевой червь». И потом он его ел. Это было отвратительно и очень странно. Игроком он был замечательным, но это…

Червяки всегда валялись вокруг, все вечно на них жаловались. Думаю, это была провокация с его стороны. Чтобы нас отвлечь, он съедал одного-двух червей», – сказал Андерсен.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph