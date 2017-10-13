Бывший нападающий «Зенита» стал игроком «Герты»

Автор: Владимир Шевелев 0

Максимилиан Проничев

Бывший нападающий «Зенита» Максимилиан Проничев нашел себе новый клуб. Форвард стал игроком берлинской «Герты».

«Хочу всем большое спасибо сказать за эти два замечательных года, которые я провел в футбольном клубе «Зенит». Всем тренерам, руководству и персоналу. Мне было очень приятно работать с вами. Сейчас начинается мой новый этап в «Герте». Я рад новому вызову и надеюсь на удачное выступление в составе «Герты», — написал Проничев.

Контракт 19-летнего футболиста с «Зенитом» истек летом 2017 года. Немецкий клуб подписал его свободным агентом.

Фото: Global Look Press
Источник: инстаграм Максимилиана Проничева

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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