Бывший нападающий «Зенита» стал игроком «Герты»

Бывший нападающий «Зенита» Максимилиан Проничев нашел себе новый клуб. Форвард стал игроком берлинской «Герты».

«Хочу всем большое спасибо сказать за эти два замечательных года, которые я провел в футбольном клубе «Зенит». Всем тренерам, руководству и персоналу. Мне было очень приятно работать с вами. Сейчас начинается мой новый этап в «Герте». Я рад новому вызову и надеюсь на удачное выступление в составе «Герты», — написал Проничев.

Контракт 19-летнего футболиста с «Зенитом» истек летом 2017 года. Немецкий клуб подписал его свободным агентом.

Фото: Global Look Press

Источник: инстаграм Максимилиана Проничева

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»