Бывший игрок «Спартака» Виктор Булатов возглавил «Чайку» из ПФЛ

Автор: Владимир Шевелев 0

Виктор Булатов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Виктор Булатов получил новую должность. Он стал главным тренером клуба «Чайка» из села Песчанокопского Ростовской области.

Сегодня, 26 декабря, 45-летний специалист подписал контракт, срок которого рассчитан на полтора года, сообщает официальный сайт клуба. 15 января Булатов приступит к работе с командой.

Предыдущим местом работы Булатова было московское «Торпедо», которое он тренировал с мая 2016 по июнь 2017 года.

«Чайка» выступает в зоне «Юг» первенства ПФЛ и после 18 матчей располагается на пятой строчке в таблице.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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