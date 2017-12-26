Бывший игрок «Спартака» Виктор Булатов возглавил «Чайку» из ПФЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Виктор Булатов получил новую должность. Он стал главным тренером клуба «Чайка» из села Песчанокопского Ростовской области.

Сегодня, 26 декабря, 45-летний специалист подписал контракт, срок которого рассчитан на полтора года, сообщает официальный сайт клуба. 15 января Булатов приступит к работе с командой.

Предыдущим местом работы Булатова было московское «Торпедо», которое он тренировал с мая 2016 по июнь 2017 года.

«Чайка» выступает в зоне «Юг» первенства ПФЛ и после 18 матчей располагается на пятой строчке в таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»



Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»