Бывший игрок «Аякса» возвращается в «Урал»

Армянский нападающий Эдгар Манучарян возвращается в Екатеринбург. На Урале он отсутствовал меньше года.

Эдгар Манучарян последние полгода провел в чемпионате Тайланда. Этой зимой вернулся в «Урал», за который выступал с 2011 до 2016 года. Армянский форвард получил 99-ый номер.

В сезоне 2015-16, пока последнем для Манучаряна в Екатеринбурге, Эдгар провел 22 матча, забил шесть голов и однажды ассистировал партнеру.

В 18 лет Эдгар Манучарян отправился в «Аякс». Выступал в Эредивизии пять лет, но своим так и не стал – лишь 9 матчей в составе амстердамцев. Скитался по голландским клубам, пока в 2011 году не нашел себя в «Урале».

За сборную Армении Манучарян провел 50 игр, в которых забил девять мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Урал»