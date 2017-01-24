Бывший глава WADA: «Если основные участники объявят бойкот, придется перенести ЧМ в другую страну»

Бывший глава Всемирного антидопингового агентства и член МОК Ричард Паунд высказался о переносе Чемпионата мира-2018. Паунд считает, что вопрос с местом проведения чемпионата мира по футболу 2018 года может вновь оказаться открытым.

Представитель ВАДА Ричард Паунд поделился мнением о возможности переноса Чемпионата мира. Он считает, что перенос будет зависеть от бойкота ряда стран.

«Если основные участники ЧМ-2018 действительно решат бойкотировать турнир, то это, безусловно, повлечет необходимость определенных действий и переноса турнира в другую страну», – отметил Паунд.

Напомним, ранее глава независимой антидопинговой комиссии уже выказывал подобное суждение.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ