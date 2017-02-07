Бывший глава нальчикского «Спартака» оправдан по делу о хищении 85 млн рублей

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Белимготов

Городской суд Нальчика вынес оправдательный приговор бывшему председателю совета директоров футбольного клуба «Спартак-Нальчик» Андзору Белимготову. Ему инкриминировалось хищение 85 млн рублей из республиканского бюджета.

Экс-глава кабардинского клуба подозревался в хищении 85 млн рублей из бюджета республики в период с 2008 по 2011 годы. Средства использовались якобы на реконструкцию стадиона. 7 февраля суд вынес Белимготову оправдательный приговор и освободил из-под домашнего ареста.

Андзор Белимготов был председателем совета директоров «Спартака» с 2007 по 2013 год. С 2006 по 2012 нальчикский клуб играл в РФПЛ. Наивысшее достижение — шестое место в 2010 году. Сейчас клуб играет в ФНЛ и с 27 очками занимает 15 место после 23 игр.

Фото: официальный сайт «Спартак-Нальчик»
Источник: Interfax

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Владимир Шевелев

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