Бывшему защитнику «Ювентуса» грозит тюрьма

Бывший защитник Жонатан Зебина известен по выступлениям за «Ювентус». Он предстал перед судом в Авиньоне 18 сентября.

Французу вменяется уклонение от уплаты налогов более чем на 1 миллион евро. Прокурор потребовал 18 месяцев лишения свободы. Решение по данному делу будет вынесено 16 октября.

Зебина кроме «Ювентуса» также выступал за «Канн», «Кальяри», «Рому» «Брешиа», «Брест», «Тулуз» и «Арль-Авиньон». Он является трехкратным чемпионом Италии, а также обладателем Суперкубка Италии 2001 года. Карьеру Зебина завершил в 2014 году.

Фото: Global Look Press

Источник: Le Dauphiné Libéré

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»