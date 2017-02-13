Бюджет «Вольфсбурга» будет сокращен на 25 миллионов евро

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Густаво и Родригес

В скором времени «Вольфсбург» не сможет покупать себе дорогих футболистов. Также стоит отметить, что придется расстаться с несколькими ведущими игроками.

Руководство «волков» переходит к новому вектору развития клуба в связи с финансовыми проблемами Volkswagen Group. Бюджет клуба будет сокращен на 20-25 миллионов евро. Сейчас бюджет составляет около 100 миллионов.

Потолок по цене за футболиста составит 15 миллионов евро.

В летнее трансферное окно «Вольфсбург» может расстаться с некоторыми основными футболистами. В первую очередь это касается высокооплачеваемых игроков команды. Первыми в этом списке могут оказаться Луис Густаво и Рикардо Родригес.

В текущем сезоне Бундеслиги «Вольфсбург» пока занимает 14-ю строчку. В активе «волков» 22 очка.

Фото: Global Look Press
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Никита Пронин

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