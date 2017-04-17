Бюджет футбольного клуба «Уфа» составит 1 миллиард рублей

В следующем сезоне бюджет «Уфы» будет составлять почти 18 миллионов долларов. Об этом заявил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

«Мы примерно понимаем объем нашего бюджета на следующий сезон. Ориентировочно, он будет таким же, что и в нынешнем, – около миллиарда рублей. Мы реально оцениваем свои возможности и работаем в их рамках», – сказал Газизов.

В текущем сезоне команда Сергейя Семака пока занимает седьмую позицию, но от зоны еврокубков «Уфу» отделяет всего пять очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Известия