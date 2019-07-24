Буффон, Игуаин, Рабьо и Де Лигт спели для игроков «Ювентуса»

Четыре новичка итальянского «Ювентуса» прошли традиционную церемонию посвящения. Вратарь Джанлуиджи Буффон, нападающий Гонсало Игуаин, хавбек Адриен Рабьо и защитник Маттейс де Лигт исполнили перед песни, повеселив товарищей по команде.

Буффон рассмешил одноклубников представлением с отсылом к сезону в «ПСЖ». Он залез на стул в белых носках и спел песню Volare, по-итальянски – «Летать».

Игуаин ярко исполнил композицию Luis Fonsi – Despacito, по-испански – «Медленно», сорвав аплодисменты артистизмом.

Голландец Де Лигт представил композицию Боба Марли Everything Is Gonna Be Alright, на английском – «Все будет хорошо».

Француз Рабьо выбрал Les Champs Elysees -«Елисейские поля».

Источник: еженедельник «Футбол»

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