Будущее Курбана Бердыева в «Ростове» определится после встречи с руководством региона

Автор: Евгений Морозов 0

Курбан Бердыев

Будущее тренера и вице-президента «Ростова» Курбана Бердыева будет определено в ближайшее время. Решение о том, где в итоге окажется специалист, будет во многом зависеть от встречи с руководством региона, которая состоится до конца текущей недели.

Ранее сообщалось, что в услугах Бердыева заинтересованы «Рубин», «Локомотив» и «Краснодар».

Также тренер может сменить Станислава Черчесова в сборной России, если национальная команда неудачно выступит на Кубке конфедераций.

Фото: Global Look Press
Источник:  «Спорт-Экспресс»

 

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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