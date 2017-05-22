Будущее Курбана Бердыева в «Ростове» определится после встречи с руководством региона

Будущее тренера и вице-президента «Ростова» Курбана Бердыева будет определено в ближайшее время. Решение о том, где в итоге окажется специалист, будет во многом зависеть от встречи с руководством региона, которая состоится до конца текущей недели.

Ранее сообщалось, что в услугах Бердыева заинтересованы «Рубин», «Локомотив» и «Краснодар».

Также тренер может сменить Станислава Черчесова в сборной России, если национальная команда неудачно выступит на Кубке конфедераций.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»