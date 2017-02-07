Будущее Алексея Миранчука, зарплата Луиса Адриано в «Спартаке», Бензема может переехать в АПЛ. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 6 февраля.

1. Алексей Миранчук совершенно точно покинет «Локомотив».

2. Стала известна зарплата Луиса Адриано в «Спартаке».

3. «Реал» готов отпустить Карима Бензема в «Арсенал» за 60 млн евро.

4. У «Томи» не хватит средств для выступления в РФПЛ в следующем сезоне.

5. Фанаты «Боруссии» Д забросали камнями женщин и юных болельщиков «Лейпцига».

6. Большой Броос. Кто сделал Камерун лучшей командой Африки.

7. Больше, чем Пайет. Как «Марсель» превращается в клуб миллиардера.

Фото: Global Look Press