Будущее Алексея Миранчука, зарплата Луиса Адриано в «Спартаке», Бензема может переехать в АПЛ. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Бензема

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 6 февраля.

1. Алексей Миранчук совершенно точно покинет «Локомотив».

2. Стала известна зарплата Луиса Адриано в «Спартаке».

3. «Реал» готов отпустить Карима Бензема в «Арсенал» за 60 млн евро.

4. У «Томи» не хватит средств для выступления в РФПЛ в следующем сезоне.

5. Фанаты «Боруссии» Д забросали камнями женщин и юных болельщиков «Лейпцига».

6. Большой Броос. Кто сделал Камерун лучшей командой Африки.

7. Больше, чем Пайет. Как «Марсель» превращается в клуб миллиардера.

Фото: Global Look Press

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Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

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