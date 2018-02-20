Бруно Лаббадиа возглавил «Вольфсбург»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

«Вольфсбург» определился с новым главным тренером на замену ушедшему в отставку Мартину Шмидту. Команду возглавил немец Бруно Лаббадиа.

На пост главного тренера 52-летний немецкий специалист сменил швейцарца Мартина Шмидта, который ушел в отставку в понедельник. Контракт Лаббадиа с

Последним местом работы Лаббадиа был «Гамбург», который он покинул в 2016 году. Ранее он также возглавлял «Штутгарт», «Байер», «Гройтер Фюрт», «Дармштадт».

Напомним, после 23 туров «Вольфсбург» занимает 14-е место в чемпионате Германии, имея в активе 24 очка.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Вольфсбурга»

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