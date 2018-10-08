Брендан Роджерс не собирается покидать «Селтик» ради «Астон Виллы»

Североирландец пожелал бирмингемцам успеха. Но ему комфортно в Шотландии.

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс сообщил, что не собирается принимать предложение «Астон Виллы». Ранее в СМИ 45-летний специалист назывался в списке претендентов на пост главного тренера бирмингемской команды.

«Я тренирую „Селтик“, мне нравится эта работа. «Астон Вилла» — это клуб уровня Премьер-лиги, у них прекрасные фанаты и стадион. Уверен, они хотят как можно быстрее покинуть Чемпионшип», — заявил Роджерс.

Также недавно появилась информация, что «Астон Вилла» проявляет интерес к французскому специалисту Тьерри Анри. В данный момент француз является главным претендентом на пост наставника «вилланов», который несколько дней назад отправил в отставку Стива Брюса.

После 12 туров «Астон Вилла» занимает 15-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph