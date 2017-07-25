Брендан Роджерс: « Муссе Дембеле все нравится в «Селтике»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс поделился мыслями о будущем Муссы Дембеле. Клуб не обращает внимания на информацию об интересе к 21-летнему форварду со стороны европейских клубов.

«Муссу связывают с 10 разными клубами, но мы не видим в этом ничего серьезного. Дембеле никуда не спешит, ему нравится здесь. Он понимает, что находится в невероятной среде, где может учиться и прогрессировать», — цитирует Роджерса источник.

В минувшем сезоне Дембеле провел 29 матчей в чемпионате Шотландии и забил 17 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC Sport