Брендан Роджерс: « Муссе Дембеле все нравится в «Селтике»

Автор: Лидия Дидык 0

Мусса Дембеле

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс поделился мыслями о будущем Муссы Дембеле. Клуб не обращает внимания на информацию об интересе к 21-летнему форварду со стороны европейских клубов.

«Муссу связывают с 10 разными клубами, но мы не видим в этом ничего серьезного. Дембеле никуда не спешит, ему нравится здесь. Он понимает, что находится в невероятной среде, где может учиться и прогрессировать», — цитирует Роджерса источник.

В минувшем сезоне Дембеле провел 29 матчей в чемпионате Шотландии и забил 17 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: BBC Sport

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