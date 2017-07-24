Бразильский журналист: «Маурисио расторг контракт с «Зенитом»

Бразильский футболист «Зенита» Маурисио покинул команду. Об этом сообщает южноамериканский журналист Бруно Андраде.

«Маурисио сегодня расторг контракт с «Зенитом» по обоюдному согласию сторон. Игрок имеет предложения в Европе и не собирается возвращаться в Бразилию», — заявил Андраде.

Напомним, 28-летний полузащитник перешел к сине-бело-голубым из «Терека» в прошлом году. За это время он сыграл за петербуржцев 30 встреч, отличившись одним голом.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: твиттер Бруно Андраде