Бразильский журналист: «Маурисио расторг контракт с «Зенитом»

Автор: Дмитрий Темников 0

Маурисио

Бразильский футболист «Зенита» Маурисио покинул команду. Об этом сообщает южноамериканский журналист Бруно Андраде.

«Маурисио сегодня расторг  контракт с «Зенитом» по обоюдному согласию сторон. Игрок имеет предложения в Европе и не собирается возвращаться в Бразилию», — заявил Андраде.

Напомним, 28-летний полузащитник перешел к сине-бело-голубым из «Терека» в прошлом году. За это время он сыграл за петербуржцев 30 встреч, отличившись одним голом.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: твиттер Бруно Андраде

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