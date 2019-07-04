Бразильский защитник Дуглас Сантос подписывает контракт с «Зенитом»

В Санкт-Петербург прилетел бразильский защитник Дуглас Сантос. 25-летний футболист, по информации еженедельника «Футбол», в ближайшее время подпишет контракт с «Зенитом» и станет первым новичком команды Сергея Семака в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне Дуглас Сантос выступал за «Гамбург», проведя 33 матча во Второй Бундеслиге. Бразилец выходил на поле в 33 матчах, забив один мяч, а также отметился 4 голевыми передачами.

Планируется, что левый защитник подпишет с «Зенитом» четырехлетнее соглашение. Сумма трансфера составит около 12 млн евро.

Фото: ФК «Зенит»

Источник: еженедельник «Футбол»

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