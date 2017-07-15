Бразильский хавбек, интересовавший «Спартак», перешел в «Манчестер Сити»

Автор: Владимир Шевелев 0

Дуглас Луис

Полузащитник «Васко да Гама» и молодёжной сборной Бразилии Дуглас продолжит карьеру в «Манчестер Сити». Ранее сообщалось о том, что Дуглас может перейти в «Спартак», который якобы присылал в адрес «Васко» официальный запрос о трансфере игрока.

19-летний футболист поставил подпись под соглашением, которое будет рассчитано на пять лет. Отмечается, что в ближайшие дни клуб сделает еще одно заявление по поводу будущего Дугласа. Ранее бразильские СМИ сообщали, что трансфер обойдётся «МС» в 13 миллионов евро плюс 3 миллиона в зависимости от выступлений игрока, а сразу после перехода бразилец будет отдан в аренду испанской «Жироне».

В текущем сезоне бразильской Серии А Дуглас Луис провел за «Васко да Гама» 11 игр и забил один мяч.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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