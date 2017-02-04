Бразильская конфедерация футбола пока не думает о матче со сборной России

Ранее Виталий Мутко заявил, что российская сторона и Бразильская конфедерация футбола (CBF) изучают вопрос проведения матча сборной России против сборной Бразилии. У CBF другие пока другие планы.

«У нас нет официальной позиции по дате матча со сборной России в июне, на данный момент для нас наиболее важным вопросом являются даты встреч под эгидой ФИФА в марте. Как только Бразильская конфедерация футбола определится с этим вопросом, мы объявим полную информацию на нашем сайте. Стоит подчеркнуть, что на сегодня у нас нет официальной позиции по данному вопросу», — заявили в пресс-службе CBF.

Предварительное соглашение о проведении игры было оговорено сторонами на совете ФИФА в октябре. Затем Виталий Мутко сообщил, что бразильцы хотят провести матч со сборной России. Однако встреча в июне их не устраивает, поэтому пока что этот вопрос находится в стадии обсуждения.

Отметим, что матч России и Бразилии хотят провести на открытие стадиона «Лужники».

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт