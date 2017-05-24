Бразильцы надеются принять участие в открытии стадиона «Динамо»

Делегация Рио посетила проект «ВТБ Арена парк» и ознакомилась с ходом работ на «ВТБ Арене — Центральном стадионе «Динамо» им. Льва Яшина». Мэр Рио-де- Жанейро выразил надежду на то, что бразильский клуб сыграет с хозяевами поля в матче открытия.

«Было бы прекрасно, если бы в матче открытия стадиона в 2018 году соперником хозяев поля-динамовцев стал бы какой-либо из великих клубов Рио — «Фламенго», «Флуминенсе», «Васко да Гама» или мой любимый «Ботафого», — с таким заявлением выступил мэр Рио-де-Жанейро Марсело Безерра Кривелла.

«Удивительно, как вашим инженерам удалось спроектировать такую ажурную кровлю, которая покоится только на расположенных по периметру колоннах, без дополнительных точек опоры. Я видел много стадионов, но нигде этот элемент конструкции не выглядит столь красиво и впечатляюще!», — признался Марсело Безерра Кривелла.

Первый тестовый матч на возрожденном стадионе «Динамо» планируется провести 22 октября 2017 года — в день рождения знаменитого вратаря Льва Яшина. Официальное открытие намечено на середину 2018 года.

Единственный матч сборная Бразилии сыграла на «Динамо» с российской национальной командой 28 августа 1996 года. Тогда Роналдо спас бразильцев, сравняв счет с пенальти всего за пять минут до финального свистка (2:2).

Фото: Официальный сайт «Динамо»

Источник: ТАСС