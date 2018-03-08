Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России, КДК отклонил протест «Зенита». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Василий Березуцкий

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 марта.

1. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Манчестер Сити» уступил «Базелю», но вышел в четвертьфинал

«Манчестер Сити» после уверенной победы в первом матче вышел на ответную встречу в полуосновном составе.

2. КДК отклонил протест «Зенита» и оставил в силе ничью в матче с «Амкаром»

Петербургский клуб подавал протест в связи с непоказанной защитнику пермяков Николаю Зайцеву красной карточкой в добавленное время.

3. Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России

Защитники ЦСКА приняли окончательное решение завершить выступления за сборную России.

4. «Лужники» признаны лучшим стадионом 2017 года

Рейтинг сформирован по версии экспертов популярного сайта.

5. Стал известен расширенный список молодежной сборной России

Главный тренер российской «молодежки» Евгений Бушманов вместе с тренерским штабом озвучил расширенный список игроков. 

Фото: Сергей Дроняев

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