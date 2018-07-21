Братья Березуцкие официально объявили о завершении карьеры

Игроки ЦСКА Василий и Алексей Березуцкие оставили на официальном сайте клуба обращение к болельщикам. В нем они заявили об окончании профессиональной карьеры.

«В тот момент, когда мы в 19 лет подписывали свои первые контракты с ПФК ЦСКА, невозможно было даже мечтать о том, что наш путь в красно-синих цветах будет столь долгим и успешным. После стольких лет в клубе, который стал по-настоящему родным, с такой невероятной поддержкой болельщиков, поставить точку крайне непросто. Именно поэтому принятие решения заняло так много времени. Осознать, что пора начинать новый этап жизни, для профессионального спортсмена всегда непросто, и многие не чувствуют этот момент. Для нас это время пришло. Сегодня с легкой грустью, но с полной уверенностью в своем решении мы объявляем о завершении карьеры профессиональных футболистов.

Наша карьера сложилась так, как мы не осмеливались и мечтать. Невероятное количество трофеев с ПФК ЦСКА, 1033 матча за клуб и 159 игр за национальную сборную на двоих, множество индивидуальных и командных наград, феноменальная поддержка болельщиков — все это навсегда останется с нами. Сейчас строится новая, молодая команда, и на ее становление понадобится время. Но мы не сомневаемся, что наша молодежь сможет достойно защищать цвета великого клуба. В заключение хотим сказать искреннее спасибо всем, кто сопровождал нас на этом длинном, нелегком, но потрясающем пути. Спасибо руководству клуба, всем тренерам, с которыми мы имели честь работать на протяжении этих лет, партнерам по команде, с которыми мы завоевали столько трофеев, работникам клуба, с которыми мы разделили столько радостных моментов, и болельщикам, которые были рядом с нами c первой и до последней игры», — говорится в обращении.

Алексей Березуцкий выступал за ЦСКА с 2001 года, сыграл 341 матч и забил восемь мячей. Василий примкнул к армейскому клуб в 2002 году, провел 379 встреч и записал на свой счет девять голов.

В составе ЦСКА братья Березуцкие стали шестикратным чемпионами России, семикратными обладателями Кубка страны, а также выиграли Кубок УЕФА в сезоне-2004/05.

Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

Фото: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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