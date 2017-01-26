Бранислав Иванович станет футболистом «Зенита»

Сербский защитник лондонского «Челси» Бранислав Иванович в скором времени перейдет в российский клуб. Об этом сообщают отечественные СМИ.

По некоторым данным, руководство «Зенита» готово подписать с 32-летним футболистом контракт на 2,5 года. Сам Иванович будет получать в команде 5 миллионов евро в год. Трансфер может состояться на этой неделе.

В «Челси» Бранислав перешел из московского «Локомотива» в 2008 году. Главным достижением защитника в этом клубе стала победа в Лиге чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс