Бранислав Иванович: «Следим за «Спартаком», но сделать ничего не можем»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о подготовке к матчу с «Анжи». Также сербский футболист поделился мнением о «Спартаке» и отставании от него в 6 очков.

«Мы уже изучили игру «Анжи». Они не собираются уступать, а постараются забрать очки у нас. После «Анжи» будет «Спартак», самая важная игра сезона, но это не значит, что в ближайшем матче мы можем расслабиться. Нужно выигрывать.

Мы, конечно, следим за выступлениями «Спартака», но нам здесь ничего не поделать. Мы должны обращать внимание на то, что и как делаем мы. Должны стараться выигрывать. Желаем, конечно, конкуренту, чтобы они теряли очки в других матчах, но влиять на это мы не можем. Нужно выигрывать матчи и бороться до конца. Ни о чем другом мы сейчас не думаем. Если мы успеем до конца чемпионата отыграть разницу в 6 очков, хорошо», — рассказал Иванович.

Фото: официальный сайт ФК «Зенит»

Источник: официальный сайт ФК «Зенит»