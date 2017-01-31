Бранислав Иванович прилетел в Санкт-Петербург для подписания контракта «Зенитом»

Защитник «Челси» Бранислав Иванович во вторник, 31 января, прилетел в Санкт-Петербург для заключительной стадии переговоров с «Зенитом». В 16:00 по московскому времени самолет с футболистом приземлился в аэропорту Пулково.

Ранее сообщалось, что соглашение с 32-летним игроком будет заключено по схеме «2,5+1», а его оклад составит 3,2 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне Иванович принял участие в 16-ти встречах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: Fontanka.ru