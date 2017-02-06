Бранислав Иванович: «Пение Жиркова — самый смешной момент в «Челси» на моей памяти»

Новичок «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о своей мотивации при переходе в российский клуб, поделился воспоминаниями в «Челси» и поведал о тренерах «синих» во время его пребывания в Лондоне. Также сербский защитник рассказал о ситуации с укусом Луиса Суареса.

«Какая мотивация от перехода в «Зенит»? Всегда хочется выигрывать как можно больше трофеев, снова и снова. Надеюсь, в «Зените» я буду так же успешен, хотя сделать это будет непросто. Я знаю, что в российском чемпионате большая конкуренция. Больше, чем раньше, когда я выигрывал Кубок России с «Локомотивом».

Я решил, что пора покидать «Челси», но хотел продолжать играть на самом высоком уровне. Знал, что значит для российского футбола «Зенит», поэтому долго не раздумывал над предложением. Я доволен, что все так быстро получилось. Сейчас я должен постараться поскорее адаптироваться.

Я рад, что у меня был шанс играть в команде, которая всегда борется за титулы. Когда чувствуется желание каждого игрока побеждать снова и снова, это сказывается на атмосфере. Надеюсь, это не последние трофеи в моей карьере.

Что я почувствовал, когда в финале Лиги чемпионов «Челси» обыграл «Баварию»? Когда ты выигрываешь что-то, о чем мечтал всю жизнь, это особые эмоции, потрясающие ощущения. Но уже через пару месяцев понимаешь, что надо бы повторить. На следующий год мы взяли Лигу Европы, став единственным клубом в истории, выигравшим оба турнира. Я никогда не забуду об этом. В 2012 году, возможно, была не лучшая команда в истории «Челси», но она добилась наибольшего успеха. Мы были друг за друга, боролись до конца, отсюда и результат.

Я поработал со многими специалистами. Очень тяжело выделить кого-то одного. Первые шесть месяцев у меня не особо получалось. Грант поддерживал меня, говорил, что я еще молод, что мое время придет. Затем пришел Хиддинк, который давал первые шансы играть. Анчелотти, Виллаш-Боаш тоже много научили. С Ди Маттео у меня были очень хорошие отношения. Когда он стал тренером, я понял, что являюсь одним из лидеров команды и должен делать больше, чем обычный игрок. При Моуриньо я сделал, наверное, самый большой скачок в карьере – и тактически, и физически.

Укус Суареса… Ну, это футбол, здесь все хотят победить. Многие нападающие делают все, чтобы забить гол. В том числе – спровоцировать соперника. Но после того матча мы с поговорили с Луисом. Он извинился, а я ответил: «Нет проблем». Этот инцидент давно исчерпан, и я не хочу о нем говорить. Может, однажды выпущу автобиографию и расскажу о той ситуации подробнее. Но не сейчас.

В «Челси» есть традиция: когда в команду приходит новый футболист, он должен исполнить песню. Юра очень готовился, но спел так, что вся команда просто рухнула на пол и смеялась минут 15. На моей памяти это был самый смешной момент в «Челси».

У русских игроков всегда есть куда вернуться и продолжать играть в футбол. На родине у них тоже высокий уровень, тоже есть возможность участвовать в Лиге чемпионов. В Сербии выбора нет, в этом разница. Когда я пришел в «Челси», мне сильно помогал Андрей Шевченко, поэтому и я старался облегчить адаптацию для Юры», — рассказал Бранислав Иванович.

В текущем сезоне АПЛ Иванович принял участие в 16 матчах, отметившись одним голом и одной результативной передачей. Экс-футболист «Челси» подписал с «Зенитом» контракт на 2,5 года. В соглашении есть пункт о возможности его продления еще на один сезон.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ