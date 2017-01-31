Бранислав Иванович: «На какой стадии переговоры с «Зенитом»? Пока еще рано говорить»

Защитник «Челси» Бранислав Иванович, прилетевший сегодня в Санкт-Петербург на переговоры с «Зенитом», заявил, что доволен своим нахождением в северной столице. Также рассказал о своем текущем физическом состоянии.
– Давайте поговорим потом, когда это все закончится.
– Просто расскажите, как долетели?
– Все прошло хорошо.
– В какой стадии находятся переговоры с «Зенитом»?
– Посмотрим, сейчас еще рано говорить.
– Как оцениваете свое состояние?
– Я доволен тем, что я нахожусь здесь и сейчас. Посмотрим, чем это все закончится.
– Судя по вашему последнему матчу за «Челси» против «Бредфорда», где вы забили гол, вы находитесь в отличной форме.
– Да, да. Я знаю, что работал хорошо, хоть и часто не играл в последнее время, но физически я готов. Травм не было, все в порядке.
– С какими чувствами возвращаетесь в Россию?
– Давайте поговорим об этом потом.
Фото: Global Look Press
Источник: Fontanka.ru