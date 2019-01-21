Один из саудовских клубов предлагает капитану петербуржцев огромную зарплату. Также услугами Ивановича интересуются в Китае и Катаре.

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. По сообщениям СМИ, один из клубов этой страны предлагает сербскому футболисту контракт с зарплатой 6-8 млн евро. При этом обсуждается вариант, при котором Иванович может покинуть «Зенит» в зимнее трансферное окно, не дожидаясь окончания контракта предстоящим летом.

Также сообщается об интересе к защитнику со стороны команд из Китая и Катара. Ранее была информация, что в Ивановиче заинтересована «Барселона», которая испытывает кадровый дефицит игроков обороны.

В нынешнем сезоне серб провел 17 матчей в Российской Премьер-Лиге. «Зенит» после 17 туров нынешнего сезона чемпионата России располагается на первом месте в турнирной таблице.

Фото: пресс-служба ФК «Зенит»

Источник: UNO