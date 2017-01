«Брайтон» арендовал Чубу Акпома у лондонского «Арсенала»

Лондонский «Арсенал» отдал в аренду «Брайтону» своего нападающего. Об этом клуб сообщил через официальный твиттер аккаунт.

Нападающий «Арсенала» Чуба Акпом на правах аренды перешел в «Брайтон» до конца текущего сезона.

«Брайтон» пока идет на первом месте в Чемпионшипе c 60-ю очками. У идущего на втором месте «Нькасала» 58 баллов.

Чуба уже играл в Чемпиошипе в предыдущем сезоне. Тогда он выступал за «Халл», за который забил семь голов в 41 матче.

ICYMI: Chuba Akpom completed a loan move to #BHAFC from Arsenal late last night, on #DeadlineDay eve. https://t.co/019ykaJ8Od

— BHAFC ⚽️ (@OfficialBHAFC) January 31, 2017