Брайан Идову входит в трансферный список «Локомотива»

По информации СМИ, «Локомотив» проявляет интерес к экс-защитнику «Амкара» Брайан Идову. Но футболист сборной Нигерии не является приоритетной трансферной целью московского клуба.

«Железнодорожники» пока не определились с тем, нужен ли им новый игрок на левый фланг обороны. На этой позиции сейчас есть сразу три футболиста: Михаил Лысов, Мацей Рыбусь и Виталий Денисов.

Хотя контракт последнего подошел к концу и пока не продлен, а первые двое могут выполнять несколько ролей на поле – от левого защитника до левого вингера. Переговоры с Идову начались, однако московский клуб отпугивают запросы нигерийца.

На чемпионате мира – 2018 Брайан Идову провел три матча и получил одну желтую карточку.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»