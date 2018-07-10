Брайан Идову подписал трехлетний контракт с «Локомотивом»

Экс-игрок «Амкара» и защитник сборной Нигерии Брайан Идову перешел в московский «Локомотив». Контракт 26-летнего футболиста с клубом рассчитан на три года.

«Очень рад перейти в «Локомотив». С нетерпением жду, когда присоединюсь к команде на сборах. В детстве смотрел матчи «Локо» в Лиге чемпионов — с «Реалом», «Интером».

Вся страна гордилась командой! В составе «железнодорожников» хорошо знаком с Александром Коломейцевым, с которым мы вместе играли в Перми. Остальных ребят знаю по матчам «Амкара» с «Локомотивом»», — сказал футболист.

На чемпионате мира—2018 Брайан провёл три матча и получил одну желтую карточку.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Локомотива»