«Боруссия» дала «Барселоне» неделю для осуществления трансфера Дембеле

Дортмундская «Боруссия» поставила «Барселоне» ультиматум о трансфере нападающего Усмана Дембеле. Руководство немецкой команды дало каталонцам время до 27 августа на осуществление перехода французского футболиста.

При этом в «Боруссии» хотят, чтобы «Барселона» соблюла все условия дортмундского клуба. «Шмели» хотят выручить за Дембеле не менее € 130 млн, утверждает источник.

Ранее Дембеле согласовал условия личного контракта с «Барселоной» и не вышел на тренировку «Боруссии», надеясь таким образом ускорить переговоры между клубами, вследствие чего дортмундцы отстранили его от занятий с командой.

Фото: Global Look Press

Источник: Abc.es