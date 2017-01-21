«Боруссия» может перехватить Каспера Дольберга у «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Аякса» Каспер Дольберг может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии». Напомним, что за молодого форварда также борется «Манчестер Юнайтед».

«Боруссия» хочет найти еще одного нападающего и как можно быстрее. Главный форвард «шмелей» Пьер-Эмерик Обамеянг в настоящее время защищает цвета сборной Габона на Кубка африканских наций и не поможет команде до февраля. Сумма возможного трансфера может составить 10 миллионов евро.

Что касается интереса «манкунианцев» к Дольбергу, то скауты «Манчестера» уже просматривали 19-летнего датчанина.

Дольберг провел 17 матчей в текущем сезоне чемпионата Голландии. Забил восемь мячей и отдал две голевые передачи.

«Боруссия» имеет 27 очков после 16 туров и находится на шестом месте.

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Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com