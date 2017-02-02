«Боруссия» и «Арсенал» хотят приобрести форварда из пятой лиги Германии

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Даниэль Ханслик

Дортмундская «Боруссия» и лондонский «Арсенал» заинтересованы в приобретении молодого нападающего. Немецкий форвард выступает в пятой лиге Германии.

Даниэль Ханслик является игроком «Штайнбаха», который выступает в пятой лиге Германии. В нынешнем сезоне 20-летний игрок «Штайнбаха» забил 14 голов и отдал пять голевых передач в 20-и матчах. По данным немецких СМИ, Ханслик останется в «Штайнбахе» до конца сезона, прежде чем примет решение о продолжение своей карьеры. Контракт игрока рассчитан до лета 2017 года.

Отмечается, что форвард «Штайнбаха» знаком с защитником «Арсенала» Шкодраном Мустафи. Оба футболиста родом из одного региона Германии.

«Штайнбах» идет на 11 месте в Оберлиге Эссен (Германия). Команда имеет 24 очка.

Фото: Osthessen-news.de
Источник: Goal.com

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Никита Пронин

Читайте по теме

Манчестер Сити нужен новый центральный защитник и вратарь

Лоик Реми: «Лучшие специалисты Лондона говорили, что я могу играть, когда «Ливерпуль» отказался от трансфера»

«Манчестер Юнайтед» претендует на двух игроков испанских грандов

Добавить комментарий

Войти с помощью: 