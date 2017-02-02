«Боруссия» и «Арсенал» хотят приобрести форварда из пятой лиги Германии

Дортмундская «Боруссия» и лондонский «Арсенал» заинтересованы в приобретении молодого нападающего. Немецкий форвард выступает в пятой лиге Германии.

Даниэль Ханслик является игроком «Штайнбаха», который выступает в пятой лиге Германии. В нынешнем сезоне 20-летний игрок «Штайнбаха» забил 14 голов и отдал пять голевых передач в 20-и матчах. По данным немецких СМИ, Ханслик останется в «Штайнбахе» до конца сезона, прежде чем примет решение о продолжение своей карьеры. Контракт игрока рассчитан до лета 2017 года.

Отмечается, что форвард «Штайнбаха» знаком с защитником «Арсенала» Шкодраном Мустафи. Оба футболиста родом из одного региона Германии.

«Штайнбах» идет на 11 месте в Оберлиге Эссен (Германия). Команда имеет 24 очка.

Фото: Osthessen-news.de

Источник: Goal.com