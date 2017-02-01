«Боруссия» Дортмунд заинтересована в приобретении Иньяки Уильямса

Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к нападающему «Атлетика» Иньяки Уильямсу. Летом игрок может пополнить состав «шмелей».

По сведениям издания, немецкий клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него полную сумму отступных, которая составляет 50 миллионов евро. В составе «Боруссии» Уильямс может заменить форварда Пьера-Эмерика Обамеянга, если он покинет клуб.

Ранее сообщалось об интересе «Ливерпуля» к испанскому нападающему.

В нынешнем сезоне 22-летний Уильямс провел за «Атлетик» 29 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач, всего же испанец провел за клуб из Бильбао 89 матчей и отметился 20 голами.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana